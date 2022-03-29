Kars'ta kayaklı koşu yarışması düzenlendi

KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde düzenlenen kayaklı koşu yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Kars Valiliği, Sarıkamış Kaymakamlığı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Sarıkamış Platformu'nun ortaklaşa hayata geçirdiği "Geleceğin Olimpik Sporcuları" projesi kapsamında bir süredir eğitim gören kayaklı koşu sporcuları için yarışma düzenlendi.

Vefat eden Sarıkamışlı kayak öğretmeni Mahmut Eroğlu adına Osman Yüce Kayak Tesisleri'nde organize edilen yarışmada, yaklaşık 50 sporcu dereceye girebilmek için mücadele etti.

Sarıkamış Kaymakamı Doğan Kemelek, yaptığı konuşmada, kayak denilince ilk akla gelen yerin Sarıkamış olduğunu söyledi.

Sarıkamış'tan Mahmut Eroğlu gibi bir çok önemli sporcuların yetiştiğini belirten Kemelek, "Bu proje kapsamında gerek alp disiplini gerekse kuzey disiplini dalında ulusal ve uluslararası arenada çok iyi sporcuların yetişeceğine inanıyorum. Bu manada başta proje koordinatörü Yıldırım Candan hocamız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

Proje koordinatörü Candan da projelerinin Kars Valiliği himayesinde, kurumların desteğiyle daha da güçlenerek gelişeceğini ifade etti.

Konuşmaların ardından yarışmada derece giren sporculara kupa ve ödülleri verildi.