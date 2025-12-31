Haberler

Kars'ta cinayet hükümlüsü yakalandı

Kars'ta 'kasten öldürme' suçundan kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan D.E. adlı hükümlü, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda ekipler, "kasten öldürme" suçundan hakkında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan hükümlü D.E'nin yakalanması için belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Yakalanan D.E. jandarma ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
