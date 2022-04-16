Kars'ta karların erimeye başlamasıyla doğa canlandı - Haberler

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Kars'ta karların erimeye başlamasıyla doğa canlandı

AA - Hüseyin Demirci - Güncel
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Kars'ta karların erimeye başlamasıyla doğa canlandı

Kış mevsiminin uzun ve sert geçtiği Kars'ın Sarıkamış ilçesinde karların erimeye başlamasıyla doğa canlandı.

SARIKAMIŞ, KARS (AA) - Kış mevsiminin uzun ve sert geçtiği Kars'ın Sarıkamış ilçesinde karların erimeye başlamasıyla doğa canlandı.

Sarıçam ormanlarıyla çevrili ilçede, havaların ısınması ve karların erimesiyle ilkbahar mevsimi hissedilmeye başlandı.

Çiğdem ve mor kardelenlerin açtığı ilçede, göletler de göçmen kuşlarla renklendi.

Sulak alanlarda yiyecek arayan kuşlar, yeşillenmeye başlayan doğaya güzellik kattı.

Bu arada kış uykusundan uyanan bozayılar da ilçe merkezindeki çöp konteynerlerinde yiyecek ararken görüntülendi.

Kars'ta karların erimeye başlamasıyla doğa canlandı

Kars'ta karların erimeye başlamasıyla doğa canlandı

Kars'ta karların erimeye başlamasıyla doğa canlandı

AA / Hüseyin Demirci - Güncel

Sarıkamış, İlkbahar, Sarıçam, Kars, Güncel, Haberler

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