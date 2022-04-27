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Kars'ta karların erimesiyle hayvanlar merayla buluştu

AA - Hüseyin Demirci - Güncel
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Kars'ta karların erimesiyle hayvanlar merayla buluştu

Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerleri arasında yer alan kışın uzun ve çetin geçtiği Kars'ın Sarıkamış ilçesinde karların erimesiyle büyük ve küçükbaş hayvanlar meralara çıkmaya başladı.

KARS (AA) - Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerleri arasında yer alan kışın uzun ve çetin geçtiği Kars'ın Sarıkamış ilçesinde karların erimesiyle büyük ve küçükbaş hayvanlar meralara çıkmaya başladı.

Sarıkamış'ta havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle karlar eridi, meralar açan çiçeklerle bahar renklerine büründü. Besiciler de hayvanlarını meralara çıkartarak otlatmaya çalıştı.

İlçenin 2 bin 300 rakımlı Acısu mevkisinde ise karların erimesiyle hayvanlarını otlatmaya çıkaran besicilerden Kıyas Budak, AA muhabirine, kış mevsiminin bu sene uzun geçtiğini belirtti.

Hayvanların uzun bir süre ahırlarda kaldığını ifade eden Budak, "Karlar eridi biz de hayvanlarımızı otlatmaya çıkardık. Kar yeni kalktı, ot yok yağmur da yağmadı." dedi.

Minik çobanlardan Habip Budak ise çayırlarda karın yeni eridiğini, hayvanlarını çiçekler arasında otlatmaya başladıklarını söyledi.

AA / Hüseyin Demirci - Güncel

Türkiye, Kars, Güncel, Haberler

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