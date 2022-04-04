Kars'ta karların erimesinin ardından 3 evi su bastı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kars'ta karların erimesinin ardından 3 evi su bastı

AA - Cüneyt Çelik - Güncel
 - Güncelleme:
Kars'ta karların erimesinin ardından 3 evi su bastı

Kars'ta hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi dolayısıyla karların erimesi sonucu su baskınları yaşandı.

KARS (AA) - Kars'ta hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi dolayısıyla karların erimesi sonucu su baskınları yaşandı.

Kent merkezinde karların erimesi nedeniyle kanalların taşmasıyla, Halitpaşa Mahallesi Esenyayla Sokaktaki 3 evi bastı.

Vatandaşlar, komşularının da yardımıyla evlerindeki suyu kovalarla tahliye etmeye çalıştı.

Elife Acar, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğle saatlerinde evlerine aniden su geldiğini söyledi.

Komşularının da yardımıyla kovalarla suyu boşalttıklarını aktaran Acar, "Eriyen kar suları kanaldan aniden eve geldi. Eşyalarımız falan hep su oldu. Komşularımız yardıma geldi. Onlarla beraber kovalarla su taşıyoruz." dedi.

AA / Cüneyt Çelik - Güncel

Kars, su, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title