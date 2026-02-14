Haberler

Kars'ta 3-4 metreyi bulan karda ekiplerin zorlu mesaisi sürüyor

Güncelleme:
Kars'ta yoğun kar yağışı nedeniyle köy yolları ulaşıma kapanırken, İl Özel İdaresi ekipleri gece gündüz çalışarak yolları açmaya devam ediyor. Ekiplerin önceliği ise 112 Acil Çağrı Merkezi'nden gelen çağrılar.

Türkiye'nin en yüksek rakımlı iller arasında yer alan Kars'ta, İl Özel İdaresi ekipleri kar kalınlığının 3-4 metreyi bulduğu yollarda kesintisiz bir ulaşım için yoğun çaba gösteriyor.

Kentte son günlerde etkili olan yoğun kar, ulaşımı olumsuz etkiliyor. Kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için ekipler çalışmasını sürdürüyor.

Arpaçay ve Digor ilçelerinde kar kalınlığı yer yer 3-4 metreyi buluyor. Ekipler zorlu şartlarda vatandaşlara kesintisiz bir ulaşım sunabilmek için gece gündüz çalışıyor.

Arpaçay Özel İdare Şefi Ali Çobanoğlu, gazetecilere, bu yıl yoğun kar yağışının etkili olduğunu ve ekiplerin aralıksız çalıştığını söyledi.

Yoğun kar nedeniyle önceliklerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden gelen çağrılar olduğunu aktaran Çobanoğlu, şunları kaydetti:

"Vatandaşlardan isteğimiz, kar ve tipili günlerde acil bir şey olmadığı sürece yola çıkmasınlar, biz karla mücadele çalışmamızı sürdürüyoruz. Karlı günlerde yola çıktıklarında zincir ve halatları yanlarında olsun. Bir aksaklık yaşanmaması için 7 gün 24 saat sahadayız. Karla mücadelemiz yer yer, 3-4 metreyi geçiyor, yoğun fırtınalı yerlerde 5 metreyi bile görüyoruz."

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
