Üye Girişi
Haberler

Kars'ta kar yağışı ve tipi nedeniyle saplanan tur otobüsündeki 30 kişi kurtarıldı

Güncelleme:
Abone Ol

Kars'ın Arpaçay ilçesinde kar yağışı ve tipi nedeniyle kara saplanan tur otobüsündeki 30 kişi kurtarıldı. Kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, otobüs güvenli bölgeye alındı.

Kars'ın Arpaçay ilçesinde kar yağışı ve tipi nedeniyle kara saplanan tur otobüsündeki 30 kişi kurtarıldı.

Kentte sabah başlayan ve zaman zaman şiddetini artıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kars'tan buzla kaplanan Çıldır Gölüne giden tur otobüsü, Taşbaşı köyü mevkisinde kara saplandı.

İhbar üzerine olay yerine Arpaçay Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

Yolcuların güvenli bölgeye alınmasının ardandan yapılan çalışmada tur otobüsü bulunduğu yerden çıkarıldı. Otobüs daha sonra yola devam etti.

Bölgede kar ve tipi etkisini sürdürüyor.

Arpaçay Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, AA muhabirine, kar yağışı ve tipi nedeniyle sürücülerin daha dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Akköz, Arpaçay'dan geçen uluslararası yolu kullanan tır sürücülerinin özellikle takoz, çekme halatı ve zincir bulundurmasını istedi.

Arpaçay İlçe Özel İdaresi Şantiye Şefi Ali Çobanoğlu da ekiplerin 7/24 teyakkuzda olduğunu ve aralıksız çalıştıklarını belirtti.

Kaynak: AA / Güncel

Arpaçay Çıldır Kars Kurtarma Ulaşım Hava Durumu Kaza Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 22 Ocak 2024 Konya su kesintisi listesi! Survivor kim kazandı? 22 Ocak Pazartesi Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 22 Ocak 2024 Antalya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 22 Ocak 2024 Bursa su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 22 Ocak 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Kızıl Goncalar canlı izle 22 Ocak 2024! Fox TV Kızıl Goncalar 3. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Kızıl Goncalar dizisi nereden izlenir? Kızıl Goncalar canlı izle 22 Ocak 2024! Fox TV Kızıl Goncalar 3. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Kızıl Goncalar dizisi nereden izlenir? Hababam Sınıfı filmi konusu nedir? Hababam Sınıfı oyuncuları ve Hababam Sınıfı özeti! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 22 Ocak 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 22 Ocak 2024 Ankara su kesintisi listesi! 23 Ocak 2024 Günlük Burç Yorumları: 23 Ocak Salı burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 22 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 22 Ocak Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Şans Topu sonuçları açıklandı! Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 22 Ocak 2024 Pazartesi Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 22 Ocak 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? Ziraat Türkiye Kupası son 16 eşleşmeleri! ZTK son 16 turunda Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş kiminle eşleşti?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title