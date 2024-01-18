Kars'ta Kar Yağışı ve Soğuk Hava Yaban Hayvanlarını Etkiledi
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken tilki, yerleşim yerinde görüntülendi. Kentte kar yağışı ve soğuk hava, yaban hayvanlarını da olumsuz etkiledi. Karla beyaza bürünen doğada yiyecek bulmakta güçlük çeken tilki, Alisofu köyü yakınlarına geldi. Tilki, burada yiyecek ararken görüntülendi.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken tilki, yerleşim yerinde görüntülendi.
Kentte kar yağışı ve soğuk hava, yaban hayvanlarını da olumsuz etkiledi.
Karla beyaza bürünen doğada yiyecek bulmakta güçlük çeken tilki, Alisofu köyü yakınlarına geldi.
Tilki, burada yiyecek ararken görüntülendi.