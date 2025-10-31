Haberler

Kars'ta Kar Yağışı ve Soğuk Hava Etkisini Sürdürüyor

Kars'ta Kar Yağışı ve Soğuk Hava Etkisini Sürdürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars'ta yoğun kar yağışı ve düşük sıcaklıklar, köyleri beyaza bürüdü. Sarıkamış ilçesinde gece sıcaklık -6 dereceye kadar düştü, araçlar ve bitkiler kırağı ile kaplandı. Besiciler, hayvanlarını meralarda otlatmaya çalışıyor.

Kars'ta kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürdü.

Kentin yüksek rakımlarında etkili olan kar yağışıyla köyler beyaza büründü. Borluk köyü, karlı manzarasıyla güzel görüntü oluşturdu.

Şehir merkezinde de soğuk hava nedeniyle araçlar ve bitkiler kırağı ile kaplandı.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 6 dereceye düştüğü Sarıkamış ilçesinde de araçların camlarını buz tuttu, bitkiler kırağıyla kaplandı. Bazı vatandaşlar araçlarının üzerine branda ve kilim örterek soğuktan korumaya çalıştı.

İlçeye 5 kilometre uzaklıktaki Acısu bölgesinde küçük derelerde sular dondu. Küçük Süphan ve Köse Dağı beyaza büründü.

Besiciler de büyük ve küçükbaş hayvanlarını kırağı tutmuş meralara çıkararak otlatmaya çalıştı.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
Pazartesi açıklanacak veri öncesi Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı

Pazartesi günü açıklanacak veri öncesi Bakan Şimşek'ten kritik mesaj
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail'de on binlerce Ultra Ortodoks Yahudi, zorunlu askerlik karşıtı gösteri düzenledi

Netanyahu'ya soğuk duş! İsrail'de böylesi daha önce hiç yaşanmadı
Nefes darlığı şikayetiyle gitti, akciğerinden çıkan 30 yıllık cerrahı dahi şaşırttı

Nefes darlığı şikayetiyle gitti, sonuç 30 yıllık cerrahı dahi şaşırttı
Lucas Torreira'ya Bebek'te çiçekçi engeli

Galatasaray'ın yıldız ismi Bebek'te ilginç anlar yaşadı
Yeğeni, Orhan Hakalmaz'a böbreğini verdi

Yeğeni, ünlü türkücüye böbreğini verdi: Ona minnettarım
İsrail'de on binlerce Ultra Ortodoks Yahudi, zorunlu askerlik karşıtı gösteri düzenledi

Netanyahu'ya soğuk duş! İsrail'de böylesi daha önce hiç yaşanmadı
Mehmet Ali Erbil'den eşine dudak uçuklatan jest

Mehmet Ali Erbil'in milyonluk hediyesi ortaya çıktı
Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan Fenerbahçe sorusu

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan Fenerbahçe sorusu
İbrahim Tatlıses oğlu Ahmet'e elektronik kelepçe taktırdı

Kriz büyüdü! İbo, oğluna elektronik kelepçe taktırdı
Almanya Başbakanı'nın sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı: Bunu görmüyor musun?

Sakin başlayan mülakatta tansiyonun yükseldiği an: Görmüyor musun?
Eşinin kabrini ziyarete giden şahıs, mezarda korkunç manzarayla karşılaştı

Eşinin kabrine gelen şahıs, korkunç manzarayla karşılaştı
Fahriye Evcen servetine servet kattı! Tek bir anlaşmadan kazancı efsane

Servetine servet kattı! Tek bir anlaşmadan kazancı efsane
Balıkesir'de bir korkutan deprem daha! Çevre illerde de büyük panik yaşandı

Şehir beşik gibi sallanıyor! Bir korkutan deprem daha
Türkiye bu kışı unutmayacak! Yoğun kar yağışı geliyor

Yoğun kar yağışı geliyor! Bu tarihleri kaydedin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.