Kars'ta Kar Yağışı Ulaşımı Zorlaştırıyor

Kars'ta kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Kentte dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle Kars-Ardahan kara yolu Susuz Şelalesi mevkisinde 7 tır yolda kaldı. Kar ve buzlanma nedeniyle ilerleyemeyen tırlara zincir takıldı.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Kars-Erzurum kara yolu Sarıkamış Karakurt köyü mevkisinde de bazı araçlar kar nedeniyle yolda kaldı. Ekipler bölgede karla mücadele çalışması başlattı.