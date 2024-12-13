Kars'ta Kar Yağışı Ulaşımı Zorlaştırıyor
Kars'ta dün başlayan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanırken, bazı araçlar yolda kaldı. Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarıyla müdahale ediyor.
Kars'ta kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Kentte dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle Kars-Ardahan kara yolu Susuz Şelalesi mevkisinde 7 tır yolda kaldı. Kar ve buzlanma nedeniyle ilerleyemeyen tırlara zincir takıldı.
Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.
Kars-Erzurum kara yolu Sarıkamış Karakurt köyü mevkisinde de bazı araçlar kar nedeniyle yolda kaldı. Ekipler bölgede karla mücadele çalışması başlattı.