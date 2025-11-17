Haberler

Kars'ta Kar Yağışı Sonrası Soğuk Hava ve Yoğun Sis

Güncelleme:
Kars'ta hafta sonu etkili olan kar yağışı sonrasında soğuk hava ve sis etkili olmaya devam ediyor. Sarıkamış ilçesinde hava sıcaklığı sıfırın altında 3 dereceye düşerken, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

Kars'ta hafta sonu etkili olan kar yağışı yerini soğuk hava ve yoğun sise bıraktı.

Kentte yüksek rakımlı bölgelerde hafta sonu görülen kar yağışının ardından soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Soğuk hava nedeniyle araç camları, bitkiler kırağıyla kaplandı.

Sarıkamış ilçesinde de soğuk hava ve sis etkili oldu. İlçede gece hava sıcaklığı sıfırın altında 3 derece olarak ölçüldü.

Kars-Erzurum kara yolunun Sarıkamış Keklik Vadisi mevkisinde sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye düştü. Sürücüler yoğun sis nedeniyle kontrollü şekilde ilerleyebildi.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
