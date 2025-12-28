Haberler

Kars'ta kar nedeniyle mahsur kalan 2 araç kurtarıldı

Güncelleme:
Kars'ın Selim ilçesinde kar yağışı sonucu yolda kalan iki araç, özel idare ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekipler, sürücüleri zincir bulundurmaları konusunda uyardı.

İlçeye bağlı Yukarı Damlapınar grup köy yolunda kar yağışı nedeniyle 2 araç yolda mahsur kaldı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine Kars İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Ekipler kara saplanan kamyonet ile otomobili iş makinesi yardımıyla kurtardı.

Bölgede yol çalışmasını sürdüren ekipler, sürücüleri yanlarında zincir bulundurmaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
Mevsimin ilk kar tatili haberleri geldi! 8 ilde eğitime ara

Haberler.com
500

