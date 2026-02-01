Kağızman-Ağrı kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı
Kars'taki Kağızman-Ağrı kara yolu, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle araç trafiğine kapatıldı. Ekipler, yolun ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Kars'taki Kağızman- Ağrı kara yolu, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle araç trafiğine kapatıldı.
Kentte etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi ulaşımı aksatıyor.
Kağızman-Ağrı kara yolu, tipinin görüş mesafesini düşürmesi dolayısıyla tüm araç geçişine kapatıldı.
Ekipler, yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel