Kars'ta kar yağışı nedeniyle bazı okullarda eğitime ara verildi - Haberler

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Kars'ta kar yağışı nedeniyle bazı okullarda eğitime ara verildi

AA - Cüneyt Çelik - Güncel
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Kars'ta kar yağışı nedeniyle bazı okullarda eğitime ara verildi

Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle öğleden sonra bazı okullarda eğitime ara verildi.

KARS (AA) - Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle öğleden sonra bazı okullarda eğitime ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelindeki tüm köy okulları ve taşımalı eğitime öğleden ara verildiği belirtildi.

Kar yağışı ve tipinin etkisini sürdürdüğü kentte olumsuz hava koşulları nedeniyle pazartesi ve salı günleri de okullar tatil edilmişti.

AA / Cüneyt Çelik - Güncel

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