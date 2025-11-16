Kars'ta Kar Yağışı Kurt Sürüsünü Şehir Merkezine İndirdi
Kars'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan bir kurt sürüsü şehir merkezine indi. Bir sürücü, kurtların yoluna çıkması nedeniyle dikkatli olmak zorunda kaldı ve olay anı bir kameraya kaydedildi.
Kars'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle aç kalan bir kurt sürüsü şehir merkezine indi.
Kentte dün başlayan ve özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı yaban hayvanlarını da olumsuz etkiliyor.
Yağışın ardından yiyecek bulmakta güçlük çeken kurt sürüsü, kara yolunda ilerleyen bir aracın kamerasına takıldı.
Kars-Digor kara yolu üzerindeki TOKİ konutlarının bulunduğu bölgede ilerleyen sürücü, aracın önüne atlayan kurtları görünce yavaşlayarak hayvanlara çarpmaktan kurtuldu.
Görüntülerde hayvanların bir kısmının yolun karşısına geçtiği, bir kısmının ise geldiği yöne doğru yöneldiği görülüyor.
Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel