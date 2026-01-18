Haberler

Kars'ta kar nedeniyle 32 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

Güncelleme:
Kars'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 32 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri yolları açmak için çalışmalarına başladı.

Kentte iki gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı ulaşımı da olumsuz etkiliyor.

Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Arpaçay'da 13, Digor'da 4, Kağızman'da 3 ve Selim'de 12 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri yolların ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
