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Kars'ta kar nedeniyle yarın eğitime ara verildi

AA - Cüneyt Çelik - Güncel
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Kars'ta kar nedeniyle yarın eğitime ara verildi

Kars'ta, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın okullar tatil edildi.

KARS (AA) - Kars'ta, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın okullar tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde devam eden kardan dolayı tüm okulların yarın tatil edildiği, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle kentteki 240 köye ulaşım sağlanamıyor.

AA / Cüneyt Çelik - Güncel

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