Kars'ta kapısı kardan kapanan evde mahsur kalan aile kurtarıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kars'ta kapısı kardan kapanan evde mahsur kalan aile kurtarıldı

AA - Cüneyt Çelik - Güncel
 - Güncelleme:
Kars'ta kapısı kardan kapanan evde mahsur kalan aile kurtarıldı

Kars'ta evlerinin kapısı kardan kapandığı için mahsur kalan anne ile 3 çocuğunu, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri kurtardı.

KARS (AA) - Kars'ta evlerinin kapısı kardan kapandığı için mahsur kalan anne ile 3 çocuğunu, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) ekipleri kurtardı.

Kent genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları, yaşamı zorlaştırıyor.

Tekneli köyünde yaşayan Fatma Aras'ın evinin kapısı, tipi nedeniyle karla doldu. Biri engelli, 3 çocuğuyla evinde mahsur kalan Aras, ekiplerden yardım istedi.

Köy yolunun kapalı olması nedeniyle bölgeye AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

İl Özel İdaresinin yolu açmasıyla köye giden AFAD ekipleri, küreklerle evin önünü kardan temizleyerek aileye ulaştı.

Görevliler, kar altındaki yakacaklarını da eve taşıdıkları aileye gıda yardımı yaptı.

Öte yandan kent genelinde farklı yerlerde kar ve tipide mahsur kalan 50 kişinin kurtarıldığı öğrenildi.

AA / Cüneyt Çelik - Güncel

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Engelli, AFAD, Kars, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title