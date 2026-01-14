Kars'ta ulaşıma kapanan 200 köy yolundan 170'i açıldı
Kars'ta etkili olan kar yağışı ve tipi, 200 köy yolunun kapanmasına neden oldu. İl Özel İdaresi ekipleri, yürütülen çalışmalarla 170 köy yolunu ulaşıma açarak 30 köy yolu için de çalışmalarını sürdürüyor.
Kentte etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapanan 200 köy yolunda çalışma başlatıldı.
İl Özel İdaresi ekiplerince aralıksız yapılan çalışmalarda 170 köy yolu ulaşıma açıldı.
Ekipler yoğun tipinin etkili olduğu bölgede 30 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmasını sürdürüyor.
