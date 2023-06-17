Kars'ta Kadın Kıyafeti Giyen Erkek İddiası Polisi Harekete Geçirdi

Kars'ta kadın kıyafeti giyen ve sokaklarda dolaşan erkek iddiası, polisi harekete geçirdi. Mahalle sakinlerinin ihbar üzerine polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kars Halitpaşa Mahallesi'nde 2 gün önce bir erkeğin kadın kıyafeti giydiği ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Mahallede bulunan inşaat malzemelerinin yanında üstünü değiştirirken polis ekiplerini fark eden şüpheli olay yerinde eşyalarını bırakarak kaçtı.

Sabah 06.30 sıralarında yine Bayram Tanrıverdi Caddesinden Anıl Sokak'a doğru giden ve aynı şahıs olduğu iddia edilen kişiyi gören mahalle sakinleri büyük tedirginlik yaşadıklarını söyledi. Kimliği henüz bilinmeyen şüphelinin yakalanması için polis ekiplerinin çalışması sürüyor.

Olayla ilgili açıklama yapan Halitpaşa Mahallesi Muhtarı Fermani Bay, "Esrarengiz bir şahıs buralarda dolaşıyor, erkek, bayan elbisesiyle geziyor. Yalnız emniyetimizin ablukası altındadır, her an için yakalanması söz konusudur. Komşular görmüş, bugün de saat 06.30'da bu arada görülmüş, ne iştir, kimdir, necidir, sağlıklı mıdır, sağlıksız mıdır? Kimse bilemiyor. Emniyet devriye geziyor burada arıyorlar, inşallah bulunur. Ne olduğunu bilmiyoruz, herkes endişeli. İnşallah bir vatandaşımıza zarar vermez, bir vatandaşımız zarar görmez. Bu şahsın biran evvel yakalanmasını talep ediyorum" dedi.

Mahalle sakinlerinden Ali Anli, "Bugün sabah 06.30'da olmuş, arkadaşlar görmüşler fotoğrafları da gösterdim size. Komşular çekmişler, ben yoktum uyuyordum. Uyandığım zaman kalktım mahalleli toplanmıştı yanlarına giderek ne olduğu sorduğumda bir erkeğin kadın kıyafeti ile gezdiğini söylediler" diye konuştu.

Halitpaşa Mahallesi'nde kadın giysileri giyerek dolaşan erkek, şüphelinin yakalanması için polis mahalleyi çalışma yaparken, olaydan tedirgin olan mahalle sakinleri şüphelinin biran evvel yakalanmasını istiyor. - KARS