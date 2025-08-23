Kars'ta Kadın Girişimci Organik Sebze Üretiminde Başarı Elde Etti

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki bahçesinde kurduğu serayla organik sebze yetiştiriyor.

Yeni Mahalle'de yaşayan Sona Sağlam, yıllar önce eşiyle evlerinin bahçesine kurdukları iki serada organik domates, salatalık, biber, gibi birçok ürün yetiştirmeyi sürdürüyor.

Bahçeye kurulan seralarda yıllık ortalama 500'er yüz kilogram domates ve salatalık ile 250 kilogram biber üretiliyor.

Sağlam, AA muhabirine, organik ürün yetiştirmeyi verimli bir şekilde başardıklarını söyledi.

"Sarıkamış soğuktur, burada bir şey yetişmez" eleştirilerinin olduğunu anlatan Sağlam, "Şu anda domates, salata, kıl biberi, kapya, dolmalık ve köy biberi gibi ürünleri organik olarak elimizin emeğiyle eşimle birlikte yaptık, başardık. Maşallah verimimiz çok güzel oldu, komşuların yanı sıra organik ürün olduğunu duyanlar gelip kilo, kilo alıyorlar." dedi.

Seralarda çalışmaktan büyük zevk aldığını belirten Sağlam, işin gelişmesi için de destek beklediklerini anlattı.