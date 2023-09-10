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Kars'ta Kaçakçılık Operasyonu: Gümrük Kaçağı Cep Telefonları Ele Geçirildi

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Kars'ın Kağızman ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, gümrük kaçağı cep telefonları ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Kars'ın Kağızman ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, gümrük kaçağı cep telefonları ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gümrük kaçağı cep telefonu bulunduğu bilgisi üzerine tespit edilen adreslere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda adreslerde yapılan aramada, 8 gümrük kaçağı akılı cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 kişi, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

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