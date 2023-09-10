Kars'ta Kaçakçılık Operasyonu: Gümrük Kaçağı Cep Telefonları Ele Geçirildi
Kars'ın Kağızman ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, gümrük kaçağı cep telefonları ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Kars'ın Kağızman ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, gümrük kaçağı cep telefonları ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gümrük kaçağı cep telefonu bulunduğu bilgisi üzerine tespit edilen adreslere yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda adreslerde yapılan aramada, 8 gümrük kaçağı akılı cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 kişi, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Kaynak: AA / Güncel