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Kars'ta Kaçakçılık Operasyonu: 32 Gözaltı

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Kars il merkezinde, Kağızman ve Susuz ilçelerinde gerçekleştirilen kaçakçılıkla mücadele operasyonunda 32 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çeşitli kaçak ürünler ele geçirildi.

Kars ile Kağızman ve Susuz ilçelerinde kaçakçılara yönelik operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince il merkezi, Kağızman ve Susuz ilçelerinde kaçakçılık faaliyetlerine ilişkin çalışma başlatıldı.

Teknik ve fiziki takip sonucu ekipler, bir ay içinde farklı adreslere operasyon düzenledi.

Ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, elektrikli sigara sarma makinesi, 33 bin 750 boş/doldurulmuş makaron, 255 paket gümrük kaçağı sigara, 95 kilo 800 gram kıyılmış tütün, 27 kilo 900 gram nargile tütünü, 25 şişe sahte alkollü içki, 300 litre etil alkol, 30 elektronik aleti ve 2 cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonlarda 32 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilere Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel

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