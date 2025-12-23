Haberler

Kars'ta kaçakçılık operasyonunda 26 şüpheli yakalandı

Kars ve çevresinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sırasında gümrük kaçağı çeşitli malzemeler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılık olaylarının önlenmesi ve suça karışanların yakalanması amacıyla il merkezinin yanı sıra Digor, Kağızman ve Sarıkamış ilçelerindeki bazı adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 142 bin 300 boş ve doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı), 84 elektronik iş makinesi, 59 kilo 650 gram nargile tütünü, 162 elektronik aksesuar, 242 paket sigara ve 107 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan 26 şüpheli hakkında "kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

