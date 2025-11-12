Kars'ta Kaçakçılık Operasyonu: 2 Kilogram Altın Ele Geçirildi
Kars'ta düzenlenen operasyonda, 3 kişi kaçak yolla ülkeye sokulan 2 kilogram külçe altın ile yakalandı. Jandarma ekipleri, araçta yaptıkları aramada gizlenmiş altınları tespit etti.
Kars'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 kilogram külçe altın ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yaptıkları istihbarı çalışmalar sonucu 3 kişinin ülkeye kaçak yollardan sokulan altınları satmak amacıyla kara yoluyla Ardahan'a götüreceği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Yapılan araştırma ve incelemeler sonucunda şüphelilerin içerisinde bulunduğu araç, jandarma ekiplerince Susuz ilçesinde durduruldu.
Araçta yapılan aramada, şüphelilerden birinin beline gizlenmiş şekilde birer kilo ağırlığında 2 kaçak külçe altın ele geçirildi.
Ekipler, araçta bulunan 3 kişiyi gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel