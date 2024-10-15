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Kars'ta Kaçakçılara Yönelik Operasyon: 8 Şüpheli Gözaltında

Kars'ta Kaçakçılara Yönelik Operasyon: 8 Şüpheli Gözaltında
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Kars'ta gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda sahte alkollü içki, gümrük kaçağı sigara ve nargile tütünü ele geçirildi.

Kars'ta kaçakçılara yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince il merkezi, Kağızman ve Sarıkamış ilçelerinde kaçakçılık faaliyetlerine ilişkin çalışma başlatıldı.

Çalışma sonucu yapılan operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramada, 60 şişe sahte alkollü içki, gümrük kaçağı 430 paket sigara, 2 bin dolu makaron ve 4 cep telefonu ile 2 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel

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