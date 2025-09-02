Kars'ta Kaçak Sigara Operasyonu: 2 Gözaltı

Kars'ta düzenlenen operasyonda kaçak sigara yakalandı, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte kaçakçılık faaliyetlerinin deşifre edilerek yasa dışı tütün ve tütün mamülleri ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda daha önce belirlenen adreslere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 100 bin boş makaron, 21 bin 760 doldurulmuş makaron ele geçirildi.