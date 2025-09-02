Haberler

Kars'ta Kaçak Sigara Operasyonu: 2 Gözaltı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ta düzenlenen operasyonda, yasa dışı tütün ticaretine yönelik olarak 2 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan arama sırasında 100 bin boş makaron ve 21 bin 760 doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Kars'ta düzenlenen operasyonda kaçak sigara yakalandı, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte kaçakçılık faaliyetlerinin deşifre edilerek yasa dışı tütün ve tütün mamülleri ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda daha önce belirlenen adreslere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 100 bin boş makaron, 21 bin 760 doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Kaynak: AA / İdris Karaoğul - Güncel
Trabzonspor, yeni Uğurcan'ını buldu

Trabzonspor, yeni Uğurcan'ını buldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gece yarısı bombası! Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı

Gece yarısı bombası! Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.