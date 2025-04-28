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Kars'ta Kaçak Kazı Yapan 5 Kişi Suçüstü Yakalandı

Kars'ta Kaçak Kazı Yapan 5 Kişi Suçüstü Yakalandı
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Kars'ın Selim ilçesinde, define bulmak amacıyla kaçak kazı yapan 5 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Olayla ilgili olarak kaçak kazıda kullanılan ekipmanlar da ele geçirildi.

Kars'ın Selim ilçesinde kaçak kazı yapan 5 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), ilçeye bağlı Çaybaşı köyü yakınlarında define bulmak için kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ardından kaçak kazı yapanlara yönelik operasyon düzenleyen ekipler, 5 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Ekipler, aynı alanlardaki aramalarda ise kaçak kazıda kullanılan 2 dedektör, telsiz, kazma, kürek ve levye ele geçirdi.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
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