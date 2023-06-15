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Kars'ta kablo hırsızlığı yapan zanlı tutuklandı

Kars'ta kablo hırsızlığı yapan zanlı tutuklandı

Güncel Haberler

Kars'ın Kağızman ilçesinde kablo hırsızlığı yapan zanlı tutuklandı.

Kars'ın Kağızman ilçesinde kablo hırsızlığı yapan zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şahindere Mahallesi Ali Ataman Caddesi'ndeki bir inşaattan kablo çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarının inceleyen ekipler, hırsızlık zanlısı M.K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Zanlının hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA / Ali Çelik - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Kağızman Hisarcık Kars Güncel Haberler

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