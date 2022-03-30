Kars'ta kablo hırsızları polisin takibiyle suçüstü yakalandı - Haberler

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Kars'ta kablo hırsızları polisin takibiyle suçüstü yakalandı

AA - Cüneyt Çelik - Güncel
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Kars'ta kablo hırsızları polisin takibiyle suçüstü yakalandı

Kars'ta kablo çaldıkları iddia edilen 7 şüpheli, hırsızlık için ikinci kez gittikleri inşaatta polislerce suçüstü yakalandı.

KARS (AA) - Kars'ta kablo çaldıkları iddia edilen 7 şüpheli, hırsızlık için ikinci kez gittikleri inşaatta polislerce suçüstü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Yenişehir Mahallesi'nde yapımı devam eden inşaatta kabloların çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Hırsızlığı F.K. (21), R.Y.A. (20), A.C.Ö. (20), E.K. (20), A.A. (21), A.K. (20) ve O.Ç'nin (21) yaptığını tespit eden polisler, zanlıları takibe aldı.

Daha önce kablo çaldıkları inşaata tekrar giren şüpheliler, suçüstü yakalandı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA / Cüneyt Çelik - Güncel

Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kars, Güncel, Haberler

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