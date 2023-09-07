Kars'ta Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) merkeze bağlı yaylalarda hayvan hırsızlığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. JASAT ekipleri tarafından yapılan operasyonda 3 kişi farklı yaylalardan çaldıkları 22 büyükbaş hayvanla birlikte yakalandı.

Kars'ta JASAT ekipleri hayvan hırsızlarını suçüstü yakaladı.

Kars'ta Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) merkeze bağlı yaylalarda hayvan hırsızlığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

JASAT ekiplerince yaylalarda yapılan çalışmalarda durumlarından şüphelenilen 3 kişiyi takibe alındı. Daha sonra şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi farklı yaylalardan çaldıkları 22 büyükbaş hayvanla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 kişinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan JASAT ekiplerince bulunan 22 büyükbaş hayvan sahiplerine teslim edildi. - KARS