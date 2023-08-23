Kars İl Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. 12 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Kars'ta jandarmadan zehir tacirlerine darbe, son 1 ayda yapılan operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 12 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan titiz planlama, takip ve çalışmalar sonucu Ağustos ayı içerisinde icra edilen operasyonlar 42 gram metamfetamin, 8 gram toz esrar, 7 gram afyon sakızı, 3 sentetik uyuşturucu hap ve uyuşturucu maddelerin tüketiminde kullanılan 5 aparat ele geçirildi.

Ayrıca uyuşturucu üretiminde kullanılması planlanan 51 bin 904 kök kenevir bitkisi ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Ele geçirilen kenevir bitkileri daha sonra İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri koordinesinde yakılarak imha edildi. Olaylarla ilgili 12 şüpheli hakkında ise yasal işlem yapıldı. - KARS