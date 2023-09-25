Kars İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kağızman İlçe Jandarma Komutanlığı'nca yapılan ortak çalışmalarla uyuşturucu tacirleri çökertildi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda uyuşturucu madde ve diğer malzemeler ele geçirildi.

Kars'ta jandarma zehir tacirlerine göz açtırmıyor.

Kars İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kağızman İlçe Jandarma Komutanlığı'nca yapılan ortak çalışmalarla uyuşturucu tacirleri çökertildi.

Jandarma ekiplerince yapılan ortak çalışmada, Hacıhalil köyünde ikamet eden şüpheli 1 kişinin ev ve eklentilerinde Uyuşturucu Madde Arama Köpeği Termal'in de katılımı ile arama yapıldı. Yapılan aramada 497 gram kubar esrar, 60 kök kenevir bitkisi, 10 bin 350 TL nakit para, 1 dedektör, üzerlerinde haç işareti ve eski yazılar bulunan 2 mezar taşı ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Ayrıca jandarma ekiplerince Bulanık köyü yol ayrımında icra edilen şok yol kontrol uygulamasında durdurulan bir aracın içerisinde 29 gram bonzai, 7 gram metamfetamin, 11 uyuşturucu hap ve 1 uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi. Ele geçirilen kenevir bitkileri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri koordinesinde imha edildi. - KARS