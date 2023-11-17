Kars İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde ve kaçak sigara ticareti yapan kişilere operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda sentetik uyuşturucu hap, metanfetamin ve kaçak sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişi jandarmadaki işlemlerin devam ediyor.

Kars'ta jandarma sentetik uyuşturucu hap, metanfetamin ve kaçak sigara ele geçirdi.

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca uyuşturucu madde ve kaçak sigara ticareti yaparak vatandaşların sağlığını tehlikeye atan kişilere darbe vurdu.

Jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda Harakani Devlet Hastanesi önünde durdurulan araçta ve araç içerisinde bulunan M.D., Ö.A. ve L.K. isimli şahısların üzerinde yapılan kontrol sonucunda, 15 gram metamfetamin, 56 Lyrica isimli uyuşturucu hap, 1 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ele geçirerek muhafaza altına aldı.

Akçay Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol ve arama noktasında şüphe üzerine durdurulan C.T.'nin sevk ve idaresindeki araçta çay ve tütün tespit köpeği "Şıra" ile yapılan kontrol sonucunda, 28 paket Camel, 50 paket Parlıament, 30 paket Malbora, 30 paket Malbora Mentol, 20 paket Captain Black, 10 paket Kent olmak üzere, toplam 168 paket) kaçak sigara ele geçirilirken her 2 olayla ilgili şüpheli 4 kişi gözaltına alındı. Şüpheli 4 kişinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. - KARS