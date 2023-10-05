Kars'ta jandarma ruhsatsız silah ele geçirdi

Kars İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda, 2 ruhsatsız tabanca, 8 tabanca fişeği, 2 av tüfeği, 41 av tüfeği fişeği ve 1 kuru sıkı tabanca mermisi ele geçirildi.

Kars'ta silah kaçakçılarına yönelik operasyonda, yayladaki çadırlarda silah bulunduran 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), İstihbarat Şube, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığınca silah kaçakçılığı yapanların ve ruhsatsız silah bulunduranların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Jandarma ekiplerinin ortak çalışması sonucunda Borluk köyü Düzgeçit Yaylası'nda 3 kişiye ait çadır ve müştemilatlarında yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca ve şarjör, 8 tabanca fişeği, 2 av tüfeği, 41 av tüfeği fişeği, 1 kurusıkı tabanca ve mermisi ele geçirildi.

Silah bulunduran 3 kişi gözaltına alınırken ele geçirilen silahlar, inceleme yapılmak üzere Jandarma Kriminal Laboratuvarı'na gönderildi.