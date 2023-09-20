Kars'ta jandarma hayvan hırsızlığını önlemek için çalışmalarını artırdı

Kars'ta jandarma hayvan hırsızlığının önlenmesine çalışmalarını artırdı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı 358 jandarmanın katılımıyla, jandarma sorumluluk alanında meydana gelebilecek hayvan hırsızlığı olaylarını önlemek amacıyla çalışma başlatıldı.

Jandarma Komutanlığı'nca 134'ü önleyici hizmet devriyesi, 113'ü yol kontrol devriyesi olmak üzere toplam 247 uygulama yapıldı. Yapılan uygulamalarda jandarma ekipleri vatandaşlara hayvan hırsızlığına yönelik çalışmalarda kendilerine yardımcı olmalarını istedi.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Bölgemizde meydana gelebilecek asayişe müessir olayların önlenmesi, halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için çalışmalarımız aralıksız devam edecektir" denildi. - KARS