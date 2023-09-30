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Kars'ta jandarma ekiplerince 69 farklı operasyon düzenlendi

Kars'ta gerçekleştirilen operasyonlarda GBT sorgulaması yapılan 116 bin 987 kişiden 217 kişi yakalandı. Ayrıca aranan 10 çocuk bulunarak ailelerine teslim edildi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda uyuşturucu, kaçak sigara ve silah gibi birçok suç unsuruna el konuldu.