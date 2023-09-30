Kars'ta jandarma ekiplerince 69 farklı operasyon düzenlendi
Kars'ta gerçekleştirilen operasyonlarda GBT sorgulaması yapılan 116 bin 987 kişiden 217 kişi yakalandı. Ayrıca aranan 10 çocuk bulunarak ailelerine teslim edildi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda uyuşturucu, kaçak sigara ve silah gibi birçok suç unsuruna el konuldu.
Kars'ta jandarma ekiplerince 69 farklı operasyon düzenlendi.
İl Jandarma Komutanlığı'nca, 2023 Eylül ayı içerisinde icra edilen çalışmalarda; 116 bin 987 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. 217 kişi yakalandı, kayıp olarak aranan 10 çocuk bulunarak ailelerine teslim edildi. Çeşitli suçlardan aranması bulunan 10 kişi gözaltına alınırken, gözaltına alınan 10 kişiden 8'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Ayrıca jandarma ekiplerince 82 bin 598 araç sorgulandı. Kusurlu görülen araç sürücülerine 438 bin 919 lira cezai işlem uygulandı. 1 araç ise yakalandı.
Jandarma ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda, 7 gram Metamfetamin, 2,5 gram esrar, 3 bin 120 kök kenevir bitkisi, 45 paket kaçak sigara, 11 ekstazi uyuşturucu hap, 29 gram bonzai, ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Jandarma ekiplerince yapılan operasyonlarda 24 düzensiz göçmen, çeşitli suçlardan aranması bulunan 24 şüpheli kişi yalanırken, 5 dedektör kazı aleti ve 3 tabanca ele geçirildi.
Jandarma ekipleri, 2 sosyal medya propagandasını engellerken, 1 El Yapımı Patlayıcı (EYP) ise imha etti.
Kars Valiliği İl Jandarma Komutanlığı'nca il genelinde suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla yürütüleceği bildirildi. - KARS