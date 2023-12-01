Kars'ta Jandarma Ekipleri Asayiş Uygulamalarına Devam Ediyor

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı uygulamalarda 160 bin 521 kişiye GBT sorgulaması yapıldı. Aranan 188 kişi yakalandı ve 9 kayıp kişi bulunarak ailelerine teslim edildi. Ayrıca 73 bin 127 araç sorgulandı ve 21 araç yakalandı.

Kars'ta jandarma ekiplerince asayiş uygulamaları aralıksız devam ediyor.

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca kent genelinde yapılan uygulamalarda, 160 bin 521 kişiye GBT sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 188 kişi yakalandı. Kayıp olarak aranan 9 kişi bulunarak ailelerine teslim edildi. 8 kişi gözaltına alınırken, çeşitli suçlardan yakalanan 188 kişiden 14'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Jandarma ekiplerince ayrıca 73 bin 127 araç sorgulandı. 21 araç yakalanırken, 99 araca ise 176 bin 993 lira cezai işlem uygulandı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca asayiş uygulamalarının aralıksız devam edeceği öğrenildi. - KARS