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Kars'ta iş yerinde ruhsatsız silahlar ele geçirildi

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Kars'ta bir iş yerine düzenlenen operasyonda ruhsatsız silahlar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. İş yerinde yapılan aramada çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat bulundu.

Kars'ta bir iş yerine düzenlenen operasyonda ruhsatsız silahlar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezinde daha önce de yasa dışı silah imalathanesine dönüştürüldüğü tespit edilen iş yerine operasyon düzenlendi.

İş yerindeki aramada 2 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 1 havalı tabanca, 241 şarjör, 43 fişek, 60 icra yayı, 7 icra mili, 9 kilitleme mekanizması, 7 sürgü kilidi, 8 yay sabitleyicisi, 4 tetik mekanizması, 2 sürgü, 1 namlu ve 3 kurusıkı tabanca namlusu ucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin polisteki sorgusu sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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