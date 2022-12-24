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Kars'ta iş yerinde arkadaşını bıçakla öldüren zanlı tutuklandı

Güncel Haberler

Kars'ta iş yerinde arkadaşını bıçakla öldüren zanlı tutuklandı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde aynı iş yerinde çalışan arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde aynı iş yerinde çalışan arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.

İlçedeki bir alışveriş merkezinde çalışan iş arkadaşı Burak Y'yi bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan H.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderildi.

İlçede 20 Aralık'ta bir alışveriş merkezinde çalışan H.K. ile iş arkadaşı Burak Y. arasında çıkan tartışma büyümüş, H.K'nin bıçakladığı Burak Y, kaldırıldığı Sarıkamış Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Güncel

Kars Güncel Haberler

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