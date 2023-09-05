Kars'ta İranlı uyuşturucu taciri yakalandı

Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İranlı bir uyuşturucu tacirini ayakkabı tabanına sakladığı uyuşturucuyla yakaladı. Şüpheli tutuklandı.

Kars'ta İranlı uyuşturucu tacirinin ayakkabı tabanına sakladığı uyuşturucu polise takıldı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kars'a uyuşturucu gelebileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Iğdır'dan Kars'a gelen yolcu otobüsü takibe alındı. Yolcu otobüsüne il merkezinde düzenlenen operasyonda otobüste yolcu olarak bulunan R.P. (32) İran uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada ayakkabı taban astarının altına saklanmış 2 parça halinde toplam 465,78 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheli R.P. İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilerken ele geçirilen uyuşturucu muhafaza altına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.P. çıkarıldığı mahkemece "TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARS