Kars'ta İranlı kurye kadının bağırsaklarından uyuşturucu çıktı

Kars ilinde uluslararası uyuşturucu ticareti yapan bir İranlı kurye kadının bağırsaklarından 3 parça ve 318 gram uyuşturucu çıktı. Kadın tutuklandı.

Kars'ta İranlı kurye kadının bağırsaklarından 3 parça hainde 318 gram uyuşturucu çıktı. Uyuşturucu ticari yapan kadın tutuklandı.

Kars il Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapan kurye Hadıs Aeınezad (31) Kars'a geleceği yönünde bilgi aldı. Bunun üzerine harekete geçen narkotik ekipleri Hadıs Aeınezad'ın içerisinde yolcu olarak bulunduğu otobüse operasyon düzenledi.

Otobüste gözaltına alınan Hadıs Aeınezad'in yapılan iç beden muayenesinde bağırsaklarında cisim olduğu tespit edildi. Hadıs Aeınezad'ın makadına saklanmış bir şekilde 3 parça 318 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi cerrahi müdahaleyle çıkarıldı.

Gözaltına alınan Hadıs Aeınezad'ın İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Burada işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece "TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARS