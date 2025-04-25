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Kars'ta Insan Kaçakçılığı Suçundan Firari Hükümlü Yakalandı

Kars'ta Insan Kaçakçılığı Suçundan Firari Hükümlü Yakalandı
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Kars'ın Kağızman ilçesinde insan kaçakçılığı suçundan 4 yıl 2 ay 24 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü K.K. yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Kars'ın Kağızman ilçesinde "insan kaçakçılığı" suçundan hakkında 4 yıl 2 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığınca, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Kağızman'da önceden belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, "Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama" suçundan 4 yıl 2 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.K'yi yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
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