Kars'ta İnşaatta İşçi Düştü
Kars'ın Kağızman ilçesinde inşaatta sıva yaparken düşen işçi yaralandı. İşçi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kars'ın Kağızman ilçesinde inşaatta sıva yaparken düşen işçi yaralandı.
Şahindere Mahallesi Hastane Yolu Caddesi üzerinde yapımı devam eden inşaatta sıva yapan işçilerden Osman Dalas (30), yaklaşık 6 metre yükseklikteki iskeleden dengesini kaybederek düştü.
Yaralanan işçi, 112 Acil Servis ekibince yapılan ilk müdahalenin ardından Kağızman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Dalas'ın vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi.