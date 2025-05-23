Kars'ta İnşaat Alanında İnsan Kafatası ve Kemikler Bulundu

Kars'ta İnşaat Alanında İnsan Kafatası ve Kemikler Bulundu
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Kars'ta bir okul inşaatının temel kazısı sırasında insan kafatası ve çok sayıda kemik bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, kafatasının kimliğini ve ölüm nedenini belirlemek için Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

KARS'ta okul inşaatının temel kazısında insan kafatası ve çok sayıda kemik bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Ali Rıza Aslan Sokak'taki Halk Kütüphanesi'nin arkasındaki okul binası inşaat alanında meydana geldi. İnşaat alanında temel kazısı yapıldığı sırada kütüphane güvenlik görevlisi, çıkarılan toprakta kafatası olduğunu fark etti. Güvenlik görevlisinin ihbarıyla olay yerine polis ekibi sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, olay yerinde yapılan ilk inceleme sonrasında kafatasının kime ait olduğunu ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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