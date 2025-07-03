Kars'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Kars'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Nurbay Dede idaresindeki 06 CBU 228 plakalı otomobil, Kars-Erzurum kara yolunun Sarıkamış Alisofu Şehitlik Anıtı kavşağında, Turgut Katok yönetimindeki 09 AEF 305 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile Dede'nin aracında bulunan Sıdıka Dede yaralandı.

İhbar üzere kaza yerine sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Demirci - Güncel
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