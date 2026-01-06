Haberler

Kars'ta 2 kurdun köpeğe saldırması güvenlik kamerasında

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars'ın Selim ilçesinde iki kurt, bir evin bahçesindeki köpeğe saldırarak ölümüne yol açtı. Olay güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kars'ın Selim ilçesi merkezine inen iki kurdun, bir evin bahçesindeki köpeğe saldırması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden Orhan Aydın, yakınının cenazesi için Sarıkamış ilçesine gitti. Geceyi burada geçiren ve ertesi gün evine dönen Aydın, köpeğinin olmadığını fark etti.

Güvenlik kamerasını inceleyen Aydın, bahçesine iki kurdun girdiğini ve burada bağlı olan köpeğini boğduklarını gördü.

Aydın, gazetecilere, "Kurtların geldiği gün Sarıkamış'ta cenazedeydim, orada kaldım. Sabah hayvanları kontrol için geldiğimde köpeğimin olmadığını fark ettim. Evin yanında köpeğin leşini gördüm. Burada çok fazla güvenlik kamerasına baktım kurtların köpeği parçaladığını gördüm." dedi.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 800 bin gencimize staj desteği sunacağız, günlük 1375 lira harçlık vereceğiz

Erdoğan'dan 800 bin gence müjde! İşte verilecek günlük harçlık miktarı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aman dikkat! Bu 19 telefon modeli tarih oluyor

Bu telefonlara sahip olanlar dikkat! Kullanım ömrü sona eriyor
EFT ve havale ücretlerine zam

2026 tarifesi belli oldu! Bankalar da yüzde 30 zam yaptı
Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket

Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket
Güzide Duran ile Adnan Aksoy'un boşanma davasında Okan Buruk ve Fikret Orman tanık olarak dinlenecek

İki ünlü ismin boşanma davasında tanık olacaklar
Aman dikkat! Bu 19 telefon modeli tarih oluyor

Bu telefonlara sahip olanlar dikkat! Kullanım ömrü sona eriyor
Gözaltına alınan Ceyda Ersoy'un evinden çıkanlar şoke etti

Gözaltına alınan Ceyda Ersoy'un evinden çıkanlar şoke etti
Türkiye'nin en zor görülen hayvanı! Bu kez Şırnak'ta kameraya yansıdı

Türkiye'nin en zor görülen hayvanı! Bu kez Güneydoğu'da görüntülendi