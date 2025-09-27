Haberler

Kars'ta İki Kadın Banka Kartı Dolandırıcılığı Suçlamasıyla Gözaltına Alındı

Kars'ta, başkasına ait banka kartları ve mobil bankacılık kullanarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 46 yaşındaki Ş.K. ve 26 yaşındaki A.Ö. gözaltına alındı. İki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte yaşayan T.D'nin banka kartlarının ve mobil bankacılığının başkaları tarafından kullanıldığı, onayı olmadan farklı hesaplara para transferi yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, T.D'nin hesabının Ş.K. (46) ve A.Ö. (26) tarafından kullanıldığını tespit etti.

Cumhuriyet Savcısı tarafından alınan talimatlar doğrultusunda polisler, Ş.K. ve A.Ö'yü "Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması" suçundan gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
