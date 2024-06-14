Üye Girişi
Haberler

Kars'ta Hüsnü Özyeğin Anadolu Lisesi öğrencileri roman kahramanlarını canlandırdı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ta bulunan Hüsnü Özyeğin Anadolu Lisesi öğrencileri, yıl boyunca okudukları romanlardaki karakterleri canlandırdıkları bir festival düzenledi. Festivalde, ünlü eserlerin karakterlerini giydikleri kıyafetlerle canlandıran öğrenciler, kitap okuma artışı sağladı.

Kars'ta Hüsnü Özyeğin Anadolu Lisesi öğrencileri, yıl boyu okudukları romanlardaki karakterleri canlandırdı.

Lisenin Kitap Kulübü öğretmenleri Ümran Öztürk ve Ömer Erkmen ile öğrencileri, yıl içinde okunan ve üzerine değerlendirmeler yapılan romanlarla ilgili okul bahçesinde festival düzenledi.

Roman kahramanlarının tanıtılmasının amaçlandığı festivalde öğrenciler, 1984, Aşk ve Gurur, İki Şehrin Hikayesi, Sokrates'in Savunması, Uzun Hikaye, Kürk Mantolu Madonna, İntibah, Selvi Boylum Al Yazmalım, Genç Werther'in Acıları, Dönüşüm, Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu, Anna Karanina, Sherlock Holmes, Romeo ve Juliet, İnci Küpeli Kız, Küçük Prens, Aşk-ı Memnu, Çalıkuşu, Germinal, Şeker Portakalı, İki Yeni Gelinin Anıları, Deli Kurt, Noter Dame'ın Kamburu, İnce Memed ve Yüzbaşının Kızı adlı ünlü eserlerin karakterlerini giydikleri kıyafetlerle canlandırdı.

Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Ümran Öztürk, 2 yıl önce kitap kulubü oluşturduklarını belirterek, "Çocukların kahramanları tanımasını istedik. Kulübümüzde 200 öğrencimiz var. Bu projeyle okul genelinde kitap okuma artışı oldu çünkü çocuklar kitapları gördükten sonra okumaya heveslendi." dedi.

Öğretmenlerden Ömer Erkmen ise öğrencilerin 1 yıl boyunca okudukları kitapları tanıttığını ifade ederek, "Amacımız öğrencilere, kitapları daha iyi tanıma, kitaptaki karakterleri benimseme, kitabı sevme, okudukları kitapları başkalarına aktarma gibi temel özellikleri kazandırmaktır. Bu etkinlikle amacımıza ulaşmış olduk." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Anadolu Lisesi Kars Eğitim Güncel Haberler

İstanbul'da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı

İstanbul'da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı

 Adliyedeki tuvalet krizi cumhuriyet başsavcısını görevinden etti

Adliyedeki tuvalet krizi cumhuriyet başsavcısını görevinden etti

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

 Hayvan pazarında silahlı kavga! 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Hayvan pazarında silahlı kavga! 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title