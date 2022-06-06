Kars'ta hurdacılara yönelik denetimlerde 10 iş yeri mühürlendi - Haberler

Kars'ta hurdacılara yönelik denetimlerde 10 iş yeri mühürlendi Kars'ta hurdacılara yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 10 iş yeri mühürlendi. Kars'ta hurdacılara yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 10 iş yeri mühürlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte inşaat malzemesi, rögar kapağı, elektrik kablosu, ikinci el eşya, hurda malzeme, ev ve bahçe kapısı gibi malzemelerin çalınması olaylarının artması dolayısıyla çalışma başlattı. Polis ve Kars Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince bu çerçevede hurda niteliği taşıyan malzemeleri satın alan hurdacılara yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde çalışma ruhsatı ve çevre şehircilik belgesi bulunmayan 10 iş yeri mühürlendi. Uygulamada 4 iş yerindeki 17 ton hurdaya da el konuldu. AA / Cüneyt Çelik - Güncel Emniyet Müdürlüğü Kars Güncel Haberler

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